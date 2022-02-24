Армия отбивает атаки на отлично по большинству направлений. Взяты в плен российские солдаты. Уничтожается авиация и бронетехника противника.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Но, как сказал президент Зеленский, не только армия, но и все граждане Украины сегодня – основа нашей обороны. Принято решение о всеобщей мобилизации. Каждый, кто может присоединиться к обороне страны, получит такую возможность. Ветераны не только Вооружённых Сил, но и силовых структур должны присоединиться к защите государства", - заявил он.

При этом оборона прямо зависит от спокойного функционирования общества. Ключевой сценарий России – это разрушение всех систем управления обществом, дестабилизация государственной системы, отметил он.

"Поэтому поддерживать нормальную работу государственных институций, нормальную работу предприятий, обеспечение людей необходимыми товарами и услугами. Это – то, чему может помочь каждый гражданин на своём месте", - добавил он.