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"Оборонная схема": украинская армия может остаться без новой бронетехники – расследование (видео)

12:37, 28 апреля 2020
Война
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Отмечается, что пока вся страна борется с последствиями неизбежной бедности из-за карантина – на востоке военные продолжают борьбу за мир. При этом с начала весны на передовой погибли 18 украинских бойцов. И из-за «дерзкой оборонной схемы» и громкого скандала военные могут не получить необходимую бронетехнику.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов, двое военных ранены.

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