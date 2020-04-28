"Оборонная схема": украинская армия может остаться без новой бронетехники – расследование (видео)

С начала весны на передовой погибли 18 украинских бойцов.

Украинская армия может остаться без новой бронетехники, на которой бойцы ежедневно преодолевают сотни километров под обстрелами.

Читайте такжеБоевики полчаса обстреливали украинские позиции на ЛуганщинеОб этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Отмечается, что пока вся страна борется с последствиями неизбежной бедности из-за карантина – на востоке военные продолжают борьбу за мир. При этом с начала весны на передовой погибли 18 украинских бойцов. И из-за «дерзкой оборонной схемы» и громкого скандала военные могут не получить необходимую бронетехнику.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов, двое военных ранены.