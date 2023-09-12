Новый центр по производству дронов теперь сможет лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы.

Украинский авиазавод "Антонов" переходит на производство беспилотников вместо производства самолетов, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на презентацию "Укроборонпрома".

"Новый центр беспилотных летательных аппаратов "Антонова" был открыт "с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг", - цитирует агентство презентацию "Укроборонпрома".

Как отмечает Reuters, производство дронов может поддержать устаревшие советские аэрокосмические компании, такие как "Антонов", которые потеряли крупного клиента в России и понесли значительный ущерб от российских атак.

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Отмечается, что в рамках "Укроборонпрома" "Антонов" ранее проектировал и производил беспилотники, в том числе модель "Горлица", но грузовые самолеты уже давно являются его основным направлением деятельности.

"Хотя производство грузовых самолетов будет продолжаться, новый центр беспилотных летательных аппаратов теперь может лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы", - пишет Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с планами "Антонова".

Опыт "Антонова" в области грузовых самолетов также может быть применен к беспилотникам дальнего действия, добавил источник, что даст вооруженным силам Украины возможность наносить удары вглубь территории России.

Новый центр "Антонова" будет предоставлять услуги, включающие экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разработку стандартов компонентов, говорится в презентации, в которой перечислено 26 функций.

Производство беспилотников в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина в основном зависела от иностранных беспилотников.

В марте 2023 года Кабмин дал старт массовому производству украинских дронов. Украина планирует наладить промышленное производство дронов. Пока Кабмин налаживает документальные нюансы, на фронте уже испытывают отечественные БПЛА.

Как сообщал экс-министр обороны Алексей Резников, по состоянию на август Минобороны уже приняло на вооружение/к эксплуатации более 30 моделей БПЛА различных типов - разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов.

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