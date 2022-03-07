В первый день обстрела Харькова оккупанты обстреливали мирных жителей, которые хотели выехать за пределы города.

Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором российский оккупант рассказал, как их замполит дал разрешение на обстрел мирных жителей нашей страны.

Кроме того, этот оккупант на данный момент ранен, а подстрелили его сослуживцы. По его словам, еще в первый день обстрела в Харькове, российским солдатам приказали расстреливать мирных граждан Украины, которые пытались выехать из города.

Когда на место подъехали украинские силовики, между ними завязался бой, в результате которого была ранена женщина.

Оккупант добавил, что двое россиян пытались ей помочь, но тогда их же сослуживцы открыли по ним огонь. Оккупанты застрелили и женщину, и офицера РФ. А его сослуживцы ранили в ноги. Спастись ему помогла дочь убитой украинки.

"Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд! Расплата за войну в Украине неизбежна! И так же неизбежна наша победа! Слава Украине", - говорится в заявлении СБУ.

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