Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором российский оккупант рассказал, как их замполит дал разрешение на обстрел мирных жителей нашей страны.
Кроме того, этот оккупант на данный момент ранен, а подстрелили его сослуживцы. По его словам, еще в первый день обстрела в Харькове, российским солдатам приказали расстреливать мирных граждан Украины, которые пытались выехать из города.
Когда на место подъехали украинские силовики, между ними завязался бой, в результате которого была ранена женщина.
Оккупант добавил, что двое россиян пытались ей помочь, но тогда их же сослуживцы открыли по ним огонь. Оккупанты застрелили и женщину, и офицера РФ. А его сослуживцы ранили в ноги. Спастись ему помогла дочь убитой украинки.
"Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд! Расплата за войну в Украине неизбежна! И так же неизбежна наша победа! Слава Украине", - говорится в заявлении СБУ.