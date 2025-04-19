Археологи нашли военный лагерь-призрак под Нюрнбергом: что известно

Здесь одновременно находилось около 50 000 солдат, 15 000 лошадей и 30 000 гражданских.

В Штайне, вблизи немецкого Нюрнберга, археологи Баварского ведомства охраны памятников (BLFD) завершили масштабные раскопки военного лагеря, построенного в 1632 году под руководством генерала Альбрехта фон Валленштейна.

Лагерь, длиной 16 км, служил основной базой для немецких сил во время противостояния шведской армии. Здесь одновременно находилось около 50 000 солдат, 15 000 лошадей и 30 000 гражданских, пишет Interesting Engineering.

Раскопки 2022-2023 годов уточнили границы лагеря, которые оказались шире, чем ранее считалось. Археологи обнаружили оборонительные сооружения, централизованную систему утилизации и тысячи предметов - от монет и пуговиц до серебряной проволоки, ножниц и мушкетных пуль.

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"Первый большой сюрприз касался масштаба лагеря и его организации", - отметила Стефани Берг из BLFD. Были найдены доказательства тщательного сбора металла, вероятно, чтобы он не достался врагу.

Особое внимание привлекло изолированное захоронение на окраине лагеря. Найденные украшения, шелк с золотыми нитями и нетипичное положение тела указывают, что похороненная женщина могла быть женой высокопоставленного чиновника. Статус и обстоятельства ее смерти остаются невыясненными.

Эти находки открывают новое понимание ежедневной жизни в военном лагере XVII века и подтверждают, что после битвы при Лютцене шведские войска вынуждены были отступить.

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