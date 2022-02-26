Сейчас у противника оперативная пауза, взятая благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что за день почти не было никакого продвижения врага.

Об этом он заявил во время брифинга в офисе президента.

По словам Арестовича, пока у противника оперативная пауза, но она взята не добровольно, а благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины.

"Происходит накопление противника западнее Киева, но мы наносим по нему артиллерийские удары, они несут огромные потери. Мы сбили им темпы, и сейчас они не двигаются в сторону Киева, поэтому им очень больно и горько", - сказал он.

Советник председателя ОП добавил, что сейчас Сумы и Чернигов держат оборону.

"Суммы полностью под нами... там бывшие и действующие военные и просто граждане организовались самостоятельно и держат оборону", - подчеркнул он.

В частности, они делают вылазки в сторону противника и сжигают ему горючее и бензовозы.

Сейчас в этом районе российская армия полностью деморализована, "не происходит никаких действий, нет топлива, нет настроения и нет морали".

"Харьков держится... Харьков демонстрирует блестящие результаты боевой работы", - отметил Арестович.

Кроме того, в зоне ООС украинские военные держат позиции.

Там противник пытается атаковать.

В частности, сегодня под Мариуполем сбили очередной российский самолет, который пытался атаковать наши позиции.

"Туда выдвигается российская бригадная тактическая группа из Мелитополя, но наши знают об этой проблеме и сейчас ее встречают. Сейчас также существует проблема на направлении Энергодар-Запорожье - туда выдвигается подразделение врага. Но мы знаем об этой проблеме, работаем с ней, конечно, никуда они не пройдут. Там их "отметелят", как всегда и как хорошо это делают ВСУ", - сказал он.

Арестович уточнил, что украинские военные удерживают Херсон и наносят потери врагу.

"Сегодня за весь день, кроме небольшого движения от Мелитополя до Мариуполя, не было ни одного продвижения врага. На трех - четырех участках, где они пытались продвинуться, им нанесли поражение", - сообщил советник главы ОП.

В то же время, по его словам, в Крыму 53% призывников разбежались и прячутся по домам, отказываются участвовать в операции против Украины.