Офис президента готовит ответ на возможный шантаж.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что россияне попытаются шантажировать Запад и мир захваченным ими Чернобылем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Чернобыль захватили. И я думаю, что они попытаются шантажировать Запад и мир Чернобылем. Это часть замысла... Офис готовит сейчас ответ на возможный шантаж через Чернобыль", - заявил Арестович.

По его словам, наихудшая ситуация сейчас на Юге Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказали ожесточенное сопротивление. Существовала угроза разрушения хранилища ядерных отходов. В таком случае радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.

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