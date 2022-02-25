Также он констатировал, что у противника был 24 февраля провал.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил украинцев, что "завтра будет самый страшный день, страшнее, чем сегодня".

На своей странице в Facebook он сообщил, что ракетные удары ранним утром 25 февраля считаются вероятными. Ранее об этом предупреждал CNN.

"Следует отметить, что мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью. Бить будут по военным объектам", - говорится в сообщении.

В то же время, заверяет он, ПВО сохранилось, войска боеспособны, украинские войска применяют и авиацию.

Также он констатировал, что у противника был сегодня провал.

"Героическая оборона наших войск, чудеса, которые показывают наша армия, пограничники, нацгвардия, другие структуры, и есть главным условием и главной причиной этого провала: Чернигов, Сумы, Киев, Харьков, вся зона ООС, Херсон", - отметил он.

"Поэтому завтра будет самый страшный день. Страшнее, чем сегодня. Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и - на поле боя. Но с другой стороны, уже будет и легче. Эффекта внезапности нет, привычка начала образовываться, десантами нас уже не напугаешь. Завтра будут и воздушные удары, и десанты, и вклинения, и полуокружения", - подытожил он.

Вас также могут заинтересовать новости: