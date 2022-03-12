У россиян будет еще одна попытка наступления на тех направлениях, где у них наметился успех, считает он.

Более 90 батальонов тактических групп россияне ввели в начале войны в Украину. Из них почти 15 уничтожено полностью и еще более 20 являются небоеспособными.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил советник ОП Алексей Арестович.

"У них еще остается немного резервов. Они сейчас накапливают резервы, снимая миротворцев из Абхазии, из Нагорного Карабаха, пытаясь под видом частичной мобилизации там набрать каких-то военных и восстановить там 20-30 батальонов тактической группы. Но вы можете догадываться о боеспособности таких людей", - высказался Арестович.

Он добавил, что у россиян будет еще одна попытка наступления на тех направлениях, где у них наметился успех: зона ООС, Мариуполь, Харьковщина и, возможно, Киевская область.

"Но поскольку они бестолковы – и все сделают не как надо снова, то и эти резервы полягут. Но это может еще занять 10 дней, неделю от начала, как их введут в бой. То есть я даю еще две-три недели на их попытки наступать. После того они станут, как "зайчики", потому что воевать будет нечем", - считает Арестович.

Следующая попытка россиян атаковать для отражения ВСУ "будет намного легче", подытожил советник главы ОП.

Начались семнадцатые эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность, сообщали в Генштабе.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

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