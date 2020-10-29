В конце сентября 2020 года украинских делегатов для переговоров с Москвой стало меньше.

Военный эксперт и блогер Алексей Арестович, которого 28 октября взяли в украинскую делегацию в ТКГ, уточнил свои обязанности на переговорах с Москвой по Донбассу.

Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

Читайте такжеБоевики применили на Донбассе минометы, один украинский боец ранен (видео)

Арестович отметил, что два-три месяца участвовал в заседаниях нескольких подгрупп и следил за политикой украинцев. Когда убедился в надежности – согласился на предложение войти в состав делегации.

Он пояснил, что хочет "исправить ситуацию", при которой россияне постоянно опережают в трактовках того, о чем договорились. Это, по мнению Арестовича, вредит интересам Украины.

"Подчеркиваю, что я не просто спикер, я советник по информационной политике, то есть принимаю решения, которые касаются коммуникации", – подчеркнул он.

Арестович добавил, что пока не видит альтернативы Минским соглашениям, "отказываться от них было бы глупо и рискованно".

В конце сентября 2020 года украинских делегатов для переговоров с Москвой стало меньше. Президент Владимир Зеленский вывел заместителя Кравчука Витольда Фокина, который накануне оскандалился громкими заявлениями о "повстанцах" и роли России на Донбассе.

В свою очередь, Кравчук отметил журналистам, что пока никого другого на место Фокина не ищут. А если кандидатуры появятся, они будут соглашаться непосредственно им.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская