Военный эксперт и блогер Алексей Арестович, которого 28 октября взяли в украинскую делегацию в ТКГ, уточнил свои обязанности на переговорах с Москвой по Донбассу.
Об этом он рассказал в эфире Украина 24.
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Арестович отметил, что два-три месяца участвовал в заседаниях нескольких подгрупп и следил за политикой украинцев. Когда убедился в надежности – согласился на предложение войти в состав делегации.
Он пояснил, что хочет "исправить ситуацию", при которой россияне постоянно опережают в трактовках того, о чем договорились. Это, по мнению Арестовича, вредит интересам Украины.
"Подчеркиваю, что я не просто спикер, я советник по информационной политике, то есть принимаю решения, которые касаются коммуникации", – подчеркнул он.
Арестович добавил, что пока не видит альтернативы Минским соглашениям, "отказываться от них было бы глупо и рискованно".
В конце сентября 2020 года украинских делегатов для переговоров с Москвой стало меньше. Президент Владимир Зеленский вывел заместителя Кравчука Витольда Фокина, который накануне оскандалился громкими заявлениями о "повстанцах" и роли России на Донбассе.
В свою очередь, Кравчук отметил журналистам, что пока никого другого на место Фокина не ищут. А если кандидатуры появятся, они будут соглашаться непосредственно им.
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