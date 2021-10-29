Советник главы ОП уверяет, что Украина не будет убивать мирных россиян.

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил свое недавнее заявление о "ракетах на Москву".

Пояснения он озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос ведущей, есть ли у Украины подобные ракеты, Арестович возразил, сказав, что тогда бы об этом знали и говорили все.

"Есть проекты ракетных комплексов "Сапсан", "Гром-1""и "Гром-2", которые в теории должны достигать дальности более чем 500 км, в зависимости от конструкции. Но чтобы они стали на вооружение, надо не менее 5-7 лет упорного труда", - сказал советник главы ОП.

Он также добавил, что его слова были искажены и вырваны из контекста.

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"Я сказал, что если Путин так будет вести себя дальше, и РФ, то когда-то и украинские ракеты будут направлены на Москву", - пояснил Арестович.

"Надо понимать, что мы никому не угрожаем. Это лишь предупреждение, что любые действия имеют свои последствия, потому что РФ восемь лет подряд каждый вечер рассказывает, как она нас вернет в "каменный век", разбомбит, сотрет в пыль. И когда мы один раз на миллион их заявлений заявили, что такие действия имеют последствия, они там переполошились на всех федеральных каналах", - говорит он.

Он также прокомментировал возможность диверсий в России и в оккупированном ею Крыму. По его словам, об этом можно будет говорить только при условии полномасштабной войны.

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"Теракты от диверсий отличаются тем, что диверсия - это военное действие, а теракт - это международное преступление. Мы не собираемся убивать мирных российских граждан. И ракеты, направленные на Москву - это же не на жилые кварталы Москвы, если они когда-нибудь будут направлены", - сказал советник главы ОП.

"Если начнется полномасштабная война - это основное условие", - резюмировал он.

Предварительное заявление Арестовича

Ранее Арестович заявил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня "смогут доставать до Москвы".

"Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы", - сказал советник главы ОП.

Автор: Виолетта Орлова