Они открыли огонь из стрелкового оружия по крейсеру "Москва".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал "образцом военной доблести" сопротивление украинских военных на острове Змеиный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Сейчас потеряна связь с островом Змеиный. Даже если его захватили, надо понимать, что там произошло. Там была небольшая горстка наших пограничников и очень мало, несколько десятков человек наших морпехов. Подошел крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота. Нанесли удар авиацией. Подошел спецназ. Наши ребята не только не сдались, они открыли огонь из стрелкового оружия по крейсеру "Москва", - рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что это "образцы воинской доблести на уровне самураев".

"Лучшее, что можно себе представить", - сказал советник главы.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

Он отметил, что перед началом атаки оккупанты предлагали украинским пограничникам сдаться, но те отказали.

"Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли", - написал он и опубликовал аудиозапись переговоров.