Алексей Арестович обратил внимание на сложную ситуацию в Мариуполе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подвел итоги 15-го дня войны: день заканчивается неплохо, у противника - практически без продвижений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У противника - практически без продвижений, если не считать продвижения в загробный мир отдельных военнослужащих и целых подразделений", - написал он.

При этом он обратил внимание на сложную ситуацию в Мариуполе.

"Без юмора нельзя, особенно, на войне, но разбомблённый роддом теперь всегда рядом.

Мариуполь обложили. Сил войти в него у противника нет, он там весь поляжет", - написал Арестович.

По его словам, город равняют артиллерией и авиацией, как когда-то сирийский Аллепо, с теми же целями:

- заставить мирных жителей приползти к России на коленях,

- получить пример, ссылаясь на который можно пугать остальные города: "Вы что - хотите, как в Мариуполе?!".

"Но нужно очень четко понять - несмотря на всю тяжесть положения, сдаться - это оберечь себя на унижения, фильтрацию, пытки, участие в дешевом кремлёвском пропагандистском спектакле", - отмечает Арестович.

По его словам, нужно держаться, растягивая время и создавая тем самым новые шансы на деблокаду.

Он добавил, что "все военно-политическое руководство Украины решает сейчас проблему Мариуполя, как проблему номер один".

Также Арестович напомнил, что за двое суток из других блокированных или частично блокированных городов, удалось эвакуировать больше сорока тысяч человек.

"Каждый день стойкости Мариуполя, Харькова, Ахтырки, Сум, Северодонецка, Волновахи, Чернигова приближает время победы", - написал Арестович.

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