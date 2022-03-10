Надо удалить все фото российской военной техники и сообщения о ее передвижении, потому что в первую очередь будут проверять мобильный телефон.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в первую очередь надо делать украинцам, в населенные пункты которых ворвались российские войска.

В эфире информационного телемарафона он отметил, что, во-первых, надо удалить все фото российской военной техники и сообщения о ее передвижении, потому что будут проверять мобильный телефон.

"И если что-то находят, то возникают, мягко говоря, неприятности. То есть даже, если вы помогаете ВСУ и передаете информацию, вы должны постоянно ее чистить. Передали и сразу стерли. Проверьте фотоархив и архив сообщений, чтобы там не было ничего о передвижении российских войск или помощи ВСУ. Это будет главным вашим уходом", - отметил Арестович.

Он добавил, что" курицу мы всегда можем отдать и новую завести", а жизнь - нет.

Как ранее сообщал УНИАН, одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук обнародовал видео, на котором в селе Зеленовка Херсонской области российские оккупанты просят у мирных жителей еду и гражданская одежда.

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