По его мнению, пока даже Россия, которая и напала на Украину, "не может гарантировать, что сейчас в голове у чеченских боевиков".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает большую угрозу международного терроризма из-за захвата ядерных объектов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Сейчас на этих ядерных объектах, атомных объектах гражданских управляют так называемые кадыровцы, чеченские боевики. Они убили нескольких работников, которые учатся годами, десятками лет, которые контролируют ядерную безопасность. Мы вчера ночью..., когда началась атака на эти объекты, мы объясняли всему международному миру, что мы не можем вообще, и даже Россия, мы считаем, не может гарантировать, что сейчас у них в голове, у этих чеченских боевиков", - подчеркнул Арахамия.

Депутат выразил мнение, что они могут прибегнуть к шантажу.

"Они могут шантажировать потом и Россию, говорить: "давайте независимость Чечни" или что-то такое. То есть фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты", - подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что на переговорах с российской стороной украинская предлагала сделать бесполетную и бесконфликтную зону в радиусе 30 км вокруг всех ядерных объектов.

"Пока военные с их стороны не подтвердили и говорили, что все нормально. "Мы вместе контролируем Чернобыль и охраняем", и все такое. И тут же случилось Запорожье. Дальше может случиться Южно-Украинская АЭС, например, в Николаевской области - там тоже идут сейчас большие бои", - отметил парламентарий.

Так, он подытожил:"Мы считаем, что именно этот факт - это конкретная большая угроза международного терроризма на ядерных объектах".

Атака на Запорожскую АЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулировании сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими Российской Федерации.

Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По данным Министерства внутренних дел Украины, возле города Энергодар сосредоточено около 90 единиц вражеской техники и подразделения "кадыровцев".

Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.