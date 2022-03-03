Наша сторона на переговорах с агрессором будет добиваться создания гуманитарных коридоров.

Украинская делегация, в которую входят парламентарии, чиновники и представители Офиса президента, уже в пути на второй тур переговоров с Россией.

Один из членов делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что наша сторона будет требовать от российской как минимум создания гуманитарных коридоров. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

"Начинаем через два часа (ориентировочно в 15:43 по Киеву – ред.). Программа минимум – гуманитарные коридоры. Дальше – по обстоятельствам", – написал он.

Переговоры с Россией после вторжения: что известно

Первый раунд переговоров Украины и России прошел на р. Припять возле украинско-беларуской границы 28 февраля. Они длились шесть часов.

1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что "не чувствует конкретики" от первого раунда переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации. Также глава государства подчеркнул, что Россия должна перестать бомбить украинские города до того момента, как могут начаться содержательные переговоры по режиму прекращения огня.

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