Кроме того, международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостанавливают работу в России.

Платежная система Apple Pay теперь недоступна в России.

Помимо этого, международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостанавливают работу в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя будет расплачиваться за границей.

Данную информацию подтвердил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кроме того, Google Pay и Samsung Pay тоже недоступны.

Отметим, Adobe и Payoneer прекращают работу в России.

Напомним, Кабинет министров опубликовал перечень административно-территориальных единиц, где оказывается помощь в размере 6,5 тыс. грн застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны, в рамках программы "єПідтримка". Теперь деньги смогут получить украинцы не из 10, а из 12 областей.

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