Людей также просят соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

В Мариуполе 10-11 сентября проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«10 и 11 сентября 2020 года в Мариуполе состоятся превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам», - говорится в сообщении.

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Командование операции Объединенных сил призывает горожан не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

«В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.)», - отметили в штабе.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков штаб ООС призывает немедленно сообщать в дежурные службы СБУ и Нацполиции в регионе.

Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел. Украина из-за угроз Пушилина созывала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин перенес дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Боевики "ДНР" второй раз "перенесли" анонсированный обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе. И предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

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Автор: Константин Гончаров