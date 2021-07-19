В частности, ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море 26 июня, чтобы принять участие в украинско-американских учениях "Си Бриз" и многонациональных учениях "Бриз" под руководством Болгарии.

Американский ракетный эсминец USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma покинули Черное море после участия в военных учениях.

Об этом сообщает сайт командование сил ВМС США в Европе.

USS Ross вошел в Черное море 26 июня, чтобы принять участие в международных учениях "Си Бриз" под руководством США и Украины, и многонациональных учениях "Бриз" под руководством Болгарии.

Во время учений "Си Бриз" USS Ross вместе с кораблями из Украины, Болгарии, Грузии, Италии, Румынии, Турции и Великобритании отрабатывали маневры.

Читайте также"Набираем высоту": ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции (фото)"Участвуя в учениях "Си Бриз" и "Бриз", мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами", — отметил командующий эсминцем Джон Д. Джон.

8 июля USNS Yuma вошел в Черное море для регулярных морских операций в регионе вместе с союзниками и партнерами. Находясь в Черном море, USNS Yuma сделал короткую остановку в Батуми (Грузия) чтобы укрепить связи между двумя странами и расширить сеть оперативной поддержки союзников и партнеров в Черном море.

"Си Бриз-2021"

Как сообщал УНИАН, в этом году международные учения "Си Бриз" продолжались с 18 июня по 10 июля. Они были самыми масштабными за свою историю. В учениях приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях принимали участие эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

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Автор: Виктория Токарева