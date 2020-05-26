Журналисты узнали реальный адрес прописки в России главаря боевиков Пушилина

Журналисты нашли новые доказательства крепких связей Пушилина с Россией. На этот раз – через недвижимость.

Подконтрольный Кремлю главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин не только имеет российский паспорт, но и прописан в России по одному адресу с так называемым «министром иностранных дел «ДНР» Натальей Никоноровой.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на соответствующие документы.

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Так, Денис Пушилин зарегистрирован в Ленинградской области, Выборгском районе, поселке Первомайское, ул. Советской, 13А. Журналисты предполагают, что на указанном участке главарь боевиков уже строит себе семейное «гнездышко».

Вместе с тем согласно паспорту регистрации на территории РФ элитного «Мерседеса», принадлежащего «глава МИД» самопровозглашенной республики Натальи Никоноровой, ее место прописки в России совпадает с адресом Пушилина.

Как сообщал УНИАН, СМИ рассказали о страхе главаря "ДНР" Пушилина.

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