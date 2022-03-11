На ролике украинские военные стреляют по российской технике, которая пришла на чужую территорию.

В сети опубликовали видео, на котором украинские военные дают отпор российской технике. В частности, на видео речь идет о танках оккупантов.

"А ты говоришь не горит" – еще минус один танк у орков", - подписан видеоролик, опубликованный в Telegram-канале "Останній Блокпост".

Напомним, ООН получила подтверждение использования Россией кассетных бомб в Украине. В Управлении ООН по правам человека заявили в пятницу, что получили "достоверные сообщения" о применении российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины.

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