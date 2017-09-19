За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных
13:22, 19 сентября 2017Война
8 0
Во время боевых действий за сутки на Донбассе Вооруженные силы потерь не понесли.
Погибших нет \ Минобороны
За сутки в результате боевых действий в Донбассе трое военных получили ранения.
Читайте такжеЗа неделю в зоне АТО уничтожили 10 оккупантов - МинобороныКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но трое получили ранения", - сказал Мотузяник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter