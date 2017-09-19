За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

13:22, 19 сентября 2017
Война
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Во время боевых действий за сутки на Донбассе Вооруженные силы потерь не понесли.

ЗСУ / Министерство обороны Украины

За сутки в результате боевых действий в Донбассе трое военных получили ранения.

Читайте такжеЗа неделю в зоне АТО уничтожили 10 оккупантов - МинобороныКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но трое получили ранения", - сказал Мотузяник.

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Теги: #обстрелы боевиков#ситуация донбассе