Враг хочет атаковать Киевское водохранилище.

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой.

Об этом стало известно из оперативной информации Генштаба ВСУ.

Враг продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы.

"С аэродромов Республики Беларусь противник выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. На Севере противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Равнополье, ведется танковый бой", - говорится в сообщении.

Добавим, что подразделения первой отдельной танковой бригады ВСУ в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники оккупанта.