По данным Главнокомандующего, на Северском направлении ведутся оборонительные бои в районах Победа и Глухов; вражеская колонна остановлена.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об итогах дня и потерях российских оккупантов во время украинского сопротивления.

"Эта тяжелая эпоха закончилась тем, что мы не дали врагу достичь своих захватнических планов. Продолжается 19 час нашего сопротивления широкомасштабному российскому вторжению", - говорится в сообщении.

Так, по данным Генштаба, по состоянию на 00:00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонительную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона.

"Механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра. Нашими механизированными подразделениями в районе Рыкова нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не имеет", - сообщил Залужный.

По его данным, на Северском направлении ведутся оборонительные бои в районах Победы и Глухова; вражеская колонна остановлена.

"Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов. На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника", - говорится в сообщении.

На Слобожанщине оперативная группировка ВСУ ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы. В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Отмечается, что подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

"Группировки Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска. Определенные силы и средства перешли к обороне города Киева", - сообщают в штабе.

По данным Залужного, воздушные Силы ВСУ осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку с применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збурівка, Купянск, Новая Каховка и десанта противника в районе аэродрома Гостомель.

"Группировки Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановили положение по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов. Ориентировочные потери противника составили: танков - более 30 ед., боевых бронированных машин - до 130 ед., самолетов – 7, вертолетов – 6. Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу! Вместе к победе!", - подытожил Залужный.

Напомним, по состоянию на 20: 00 ситуация в Донецком оперативном районе напряженная, но контролируемая Объединенными силами - сообщают в ООС.