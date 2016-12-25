За сутки на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий

За минувшие сутки на востоке Украины вследствие боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, один военнослужащий получил ранение. Это произошло вблизи населенного пункта Авдеевка. Таким образом, впервые за шесть дней мы не имеем потерь на Светлодарской дуге», - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты продолжили откровенно нарушать Минские договоренности, осуществив 39 обстрелов позиций сил АТО.