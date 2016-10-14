Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен ", - сказал Лысенко.

По его словам, вчера противник продолжал обстреливать позиции украинских войск, нарушая таким образом Минские договоренности.

В частности, на Луганском направлении боевики нарушили "режим тишины" возле Станицы Луганской и в Попаснянском районе.

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"После серии провокаций с применением легкого вооружения незадолго до полуночи в ход пошла и тяжелая артиллерия, а именно - гаубицы калибром 152 мм", - отметил спикер.

На Донецком направлении боевики вели огонь под Авдеевкой.

На Мариупольском направлении продолжаются обстрелы из тяжелого вооружения на участке фронта Водяное-Широкино, отметил Лысенко. Вражеские провокации с применением легкого вооружения также были предприняты в Марьинке, Богдановке и Талаковке.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за прошедшие сутки на Донбассе террористы 25 раза обстреляли позиции украинских бойцов.