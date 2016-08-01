В Москве бывших боевиков "ЛНР" осудили за вымогательство денег "на восстановление Луганска"

Под угрозой распространения данных о клиентах банка "Югра" они требовали у кредитного учреждения 300 млн руб.— якобы на восстановление разрушенного народного хозяйства "ЛНР", передает "КоммерсантЪ".

Басманный суд Москвы назначил участникам группировки "Бэтмен" Александру Солнцеву (Механик) и Егору Юлдашеву по восемь лет колонии, их сообщнице, сотруднице тюменского филиала банка,— четыре года.

Как следует из материалов дела, расследование началось после того, как 19 марта 2015 года некий молодой человек, личность которого так и не была установлена, вручил охраннику московского офиса банка "Югра" на Садовнической улице конверт, попросив немедленно передать его тогдашнему председателю правления кредитного учреждения Юрию Гусеву.

В конверте, который вскрыл представитель службы безопасности банка, оказались изготовленные на ксероксе копии финансовых документов — данные о счетах нескольких клиентов "Югры", движение средств по ним и т. п. Кроме того, в конверте находилось анонимное письмо, в котором банкиру предлагалось в течение 30 минут позвонить по указанному в нем номеру "по вопросу приобретения всего пакета документов". В противном случае неизвестный угрожал опубликовать данные клиентов банка в интернете и отдать их "во влиятельные газеты.

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Позже стало известно, что всеми упомянутыми в письме клиентами интересовалась только главный специалист по работе с корпоративными клиентами тюменского филиала банка 29-летняя Ольга Белобородова.

Разобравшись в ситуации, руководство банка обратилось в правоохранительные органы, все дальнейшие переговоры с вымогателями проходили под контролем оперативников.

Полицейские взяли под наблюдение Ольгу Белобородову и вскоре выяснили, что ее сожителем является бывший сотрудник милиции Александр Солнцев, который в то время находился в Москве. В ходе расследования выяснилось, что он был в Луганске, в составе группировки "Бэтмен".

Изучив телефонные контакты Белобородовой и Солнцева, оперативники установили, что вместе с последним в столице находится еще один бывший боевик "Бэтмена" Егор Юлдашев.

После задержания фигуранты дела вины не признали. И во время следствия, и в суде они настаивали на том, что корыстного умысла не имели, а действительно полученные от "Югры" деньги якобы намеревались отправить в Луганск.