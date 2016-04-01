Боевики хотят спровоцировать возвращение украинской артиллерии и танков на передовую - штаб АТО

За день боевики в зоне АТО осуществили 36 обстрелов подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Враг два раза применял прицельный огонь из минометов по Авдеевке и один раз по Невельскому. Огневые удары из запрещенного оружия он наносил с единственной целью – добиться открытия ответного огня и спровоцировать возвращение украинской артиллерии, танков и минометов на передовую», - говорится в сводке по состоянию на 18.00.

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Отмечается, что, используя хаотичный огонь, враг бил из зенитных установок ЗУ-2, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении сил АТО по промышленной зоне Авдеевки, а также вблизи Песков, Луганского, Новгородского и Опытного.

На Луганском направлении враг стрелял в сторону Новозвановки и Степного, а на Мариупольском – в направлении Новотроицкого.

«Следуя Минским договоренностям, наши воины несколько раз открывали ответный огонь исключительно огневыми средствами «малых» калибров, а именно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов», - отметили в штабе.