Боевики накрывают огнем из разных видов оружия опорные пункты сил АТО
За минувшие сутки на Донбассе зафиксирован 71 обстрел позиций украинских войск, из них 36 - на Донецком направлении, 22 - на Мариупольском и 13 - на Луганском.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что российские наемники активизировали свои действия с наступлением сумерек и продолжили использование запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов 82 и 120 мм калибра. Так, на Донецком направлении террористы трижды около 20 часов обстреляли опорные пункты украинских войск вблизи Авдеевки и Зайцево, выпустив при этом 17 мин.
"Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по опорным пунктам в районе Песков, Опытного, Новгородского, Троицкого и Майорска. БМП и снайперы обстреляли наши позиции близ Троицкого", - сообщили в штабе АТО.
Читайте такжеБоевики из зенитной установки обстреляли позиции сил АТО в районе Красногоровки
На Мариупольском направлении российские боевики из миномета калибра 82 мм вели огонь по укреплениям украинских бойцов рядом с Талаковкой, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам вблизи Красногоровки и Марьинки. На Луганском направлении враг активизировал свои действия и обстрелял из миномета позиции наших войск рядом с н.п. Орехово.
"Неприцельный огонь российские террористы вели по позициям ВСУ из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Майорска, Красногоровки, Авдеевки, Луганского, Богуславского и Новозвановки", - рассказали в пресс-центре.
Кроме того, отмечается, что после полуночи обстрелы наших позиций прекратились.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 29 февраля 2016 года:Обстановка в зоне проведения АТО остается ...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО28 февраля 2016 г.