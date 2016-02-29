Боевики накрывают огнем из разных видов оружия опорные пункты сил АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что российские наемники активизировали свои действия с наступлением сумерек и продолжили использование запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов 82 и 120 мм калибра. Так, на Донецком направлении террористы трижды около 20 часов обстреляли опорные пункты украинских войск вблизи Авдеевки и Зайцево, выпустив при этом 17 мин.

"Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по опорным пунктам в районе Песков, Опытного, Новгородского, Троицкого и Майорска. БМП и снайперы обстреляли наши позиции близ Троицкого", - сообщили в штабе АТО.

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На Мариупольском направлении российские боевики из миномета калибра 82 мм вели огонь по укреплениям украинских бойцов рядом с Талаковкой, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам вблизи Красногоровки и Марьинки. На Луганском направлении враг активизировал свои действия и обстрелял из миномета позиции наших войск рядом с н.п. Орехово.

"Неприцельный огонь российские террористы вели по позициям ВСУ из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Майорска, Красногоровки, Авдеевки, Луганского, Богуславского и Новозвановки", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того, отмечается, что после полуночи обстрелы наших позиций прекратились.