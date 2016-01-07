Рождество в зоне АТО: боевики все чаще применяют запрещенное оружие

Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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"Преступники из пророссийских бандформирований не прекращают нарушать режим "полной тишины". С начала суток зафиксировано 18 эпизодов использования ими оружия против украинских подразделений. Все чаще захватчики прибегают к применению вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Сегодня после обеда боевики прицельно обстреляли один из опорных пунктов в районе Невельского из вооружения танка, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Также в пресс-центре добавляют, что "еще один прицельный обстрел произошел на Горловско-Светлодарськой дуге. Там бандиты из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били в сторону украинских воинов возле Луганского".

По Зайцевому боевики вели неприцельный огонь из 82-мм миномета.

Кроме того, враг не прекращает осуществлять вооруженные провокации в районе Песков, Опытного, Авдеевки, Новгородского, Майорска и Луганского. Боевики используют в основном стрелковое оружие, но время от времени раздаются выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

"На Луганщине и Мариупольском направлении сегодня тихо", - подчеркнули в пресс-центре.

Добавим, в Министерстве обороны сегодня сообщили, что обстановка вдоль линии разграничения сторон в зоне АТО существенно обострилась и имеет тенденцию к ухудшению.