Сутки в зоне АТО прошли без потерь
13:03, 24 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО, ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
REUTERS
Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток зафиксирован 51 случай применения боевиками оружия против украинских военных.
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