Сутки в зоне АТО прошли без потерь

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток зафиксирован 51 случай применения боевиками оружия против украинских военных.