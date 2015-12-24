Сутки в зоне АТО прошли без потерь

13:03, 24 декабря 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО, ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

REUTERS

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток зафиксирован 51 случай применения боевиками оружия против украинских военных.

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