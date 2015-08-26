Украинская прокуратура прислала повестку на допрос начальнику Генштаба России через DHL

Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Международная компания почтовых перевозок DHL предоставила нам официальное письмо о том, что согласно статье 258 УПК Украины сообщение о подозрении начальнику Генерального штаба Российской Федерации Герасимову вместе с повестками о необходимости явиться в Главную военную прокуратуру для допроса были доставлены по месту прохождения военной службы Герасимова по адресу: город Москва, ул. Знаменка, 14/1", - сказал он.

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По словам Матиоса, Герасимов вызывался на допрос на 3 августа. «Герасимов не появился и не появится, и мы это понимаем, но хочу сказать, что срока давности международным преступлениям нет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, начальника Генштаба вс РФ Герасимова и 10 военнослужащих службы по контракту 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ и объявлен в межгосударственный розыск. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны против Украины).