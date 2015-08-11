В Украине могут провести еще три волны частичной мобилизации в зависимости от ситуации на Донбассе (видео)
14:43, 11 августа 2015Война
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Заместитель министра обороны Украины Петр Мехед допускает проведение еще трех волн частичной мобилизации в зависимости от развития ситуации в зоне АТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«В зависимости от развития ситуации возможно будет и седьмая, и восьмая, и девятая (волна частичной мобилизации - УНИАН). Но мы сейчас проводим активную работу для того, чтобы увеличить количество военных, готовых подписать контракт», - отметил он.
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«В этом плане Генштаб прорабатывает вариант, чтобы срок контракта был фиксированный, потому что на сегодня он ограничен, и это сужает количество кандидатов, готовых подписать контракт», - добавил Мехед.
В Украине могут провести еще три волны мобилизации
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