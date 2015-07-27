Ситуация в зоне АТО остается неспокойной, боевики стреляют по мирным населенным пунктам - штаб

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

С полуночи до 6 утра было зафиксировано рекордное количество нарушений Минских договоренностей со стороны боевиков, отметили в штабе. Кроме того, российско-террористические войска продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, в которых проживают граждане.

Отмечается, что российские оккупанты в основном прекращают мощные обстрелы сил АТО и мирных населенных пунктов именно в светлое время суток, ведь ночью наблюдателям СММ ОБСЕ и СЦКК сложно сразу определить направления обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков. Кроме этого, ночью оккупантам легче бежать с мест преступления, считают в штабе.

"Со 152-мм артиллерии с 1-й ночи обстреляно н.п. Светлодарск. С 01.10, в течение получаса, н.п. Счастье подвергся обстрелу из танка по направлению Веселой Горы. С 02.15 по направлению Донецка и Спартака – н.п. Опытное. В течение трех часов российские оккупанты нещадно стреляли по Опытному с РСЗО БМ-21 “Град”, танков и 120-мм минометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, с РСЗО БМ-21 “Град” в 02.30 со стороны Донецка и с 04.15 со Спартака были обстреляны позиции украинских военных близ н.п. Водяное.

"С 02.20, более часа из “Градов”, танков, 122-мм гаубиц и 120-мм минометов оккупанты обстреливали наши позиции близ н.п. Опытное", - сообщили в пресс-центре АТО.

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Также со 152-х и 122-мм артиллерии, 120-мм минометов пророссийские бандформирования стреляли по н.п. Майорск, Счастье, Опытное, Пески, Водяное, Станица Луганская, Первомайское, Николаевка, Гранитное, Старогнатовка. Из танков – вблизи н.п. Опытное и Красногоровка.

Стало известно, что с 15.00 вблизи села Кряковка (Новоайдарский район, Луганской области) бойцами сил АТО было обнаружено диверсионную-разведывательную группу противника. В результате получасового боевого столкновения враг отступил.

"С 7 утра до 18.30 российско-террористические войска вели обстрелы позиций сил АТО преимущественно из стрелкового оружия и минометов. Это произошло вблизи н.п. Кирово, Опытное, Счастье, Крымское, Майорск", - отметили в штабе АТО.