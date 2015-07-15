Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 100 раз открывали огонь

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В частности, только за минувшие сутки 14 июля пророссийские боевики 100 раз нарушали режим прекращения огня. Наибольшая интенсивность обстрелов была зафиксирована в период с 16.00 до 20.00 на Донецком и Горловском направлениях.

Существенное увеличение количества обстрелов со стороны боевиков привело к многочисленным потерям среди сил АТО: за минувшие сутки погибли 8 и ранены 16 военнослужащих Украины. Сообщается, что в течение этих суток военными наблюдателями СЦКК 41 раз осуществлялось прекращение обстрелов на Донецком, Горловском и Луганском направлениях.

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Также СЦКК отмечает, что в течение последних дней наблюдается накопление тяжелого вооружения, военной техники и личного состава НВФ почти вдоль всей линии соприкосновения, в частности, артиллерийские системы большого калибра и РСЗО. Эти факты свидетельствуют о нарушении Минских договоренностей боевиками.

Кроме того, продолжается и практика ведения пророссийскими боевикам артиллерийского огня с позиций, расположенных в жилом секторе. При этом они не останавливаются даже перед ведением огня с территории школ и детских садов.