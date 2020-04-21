Случаев заболевания СOVID-19 среди бойцов ОС на сегодня не зафиксировано

В штабе заверили, что в районе проведения ООС принимаются все необходимые эпидемические мероприятия.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению занесения и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 20 апреля в Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом лиц достигло 35. Из них два человека выздоровели и два человека умерли.

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