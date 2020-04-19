На Донбассе от начала суток сохраняется режим тишины - Минобороны
14:13, 19 апреля 2020Война
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Украинские военные держат ситуацию под контролем.
Сегодня боевики не обстреливали украинские позиции / Фото УНИАН
Российско-оккупационные войска с начала суток соблюдают режим прекращения огня.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.
«С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - заявил он.
По словам спикера, Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые враждебные провокации.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских бойцов получили ранения.
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