Из плена "ЛНР" освобождены 11 украинцев - Мендель

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

В Луганской области состоялся второй этап взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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«Да, завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц», - заявила она.

В рамках второго этапа обмена на Луганщине было освобождено 11 человек, а в целом сегодня Украина вернула 20 своих граждан.

Учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает граждан с временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в рамках первого этапа обмена удерживаемыми лицами на Донбассе Украина передала 10 человек и получила 9 украинских граждан.