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Зеленский – медикам на фронте: наш приоритет – обеспечить вас полностью средствами защиты

13:10, 11 апреля 2020
Война
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Зеленский 11 апреля прибыл на Донбасс инспектировать палаточный городок для инфицированных коронавирусом / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает приоритетность обеспечения средствами защиты военных медиков во время эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил во время посещения палаточного городка для больных COVID-19 66-го военного мобильного госпиталя в Покровске Донецкой области. Трансляция посещения главой государства медицинского учреждения велась на странице Офиса президента в Facebook.

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«Вы возвращаете к жизни наших военных, наших героев, которые защищают Украину, защищают нашу Родину, нашу территорию и, самое главное, наших людей. Кроме того, что вы возвращаете к жизни наших военных, я знаю, что вы возвращаете к жизни наших гражданских людей, которые обращаются за помощью», - обратился президент к работникам мобильного госпиталя.

Президент выразил благодарность персоналу за работу. «Мы хотели увидеть, в каком состоянии сейчас ваш 66-й мобильный госпиталь. С пустыми руками мы тоже не могли приехать - привезли средства защиты. Спасибо», - сказал он.

Зеленский отметил, что средства защиты пока направляются в каждую больницу в областях, особенно в опорные больницы, куда госпитализируют людей, заболевших коронавирусной болезнью.

«Также для нас приоритет - наших военных врачей обеспечить полностью средствами защиты, так что понемногу будем отправлять все грузы, которые очень важны», - добавил глава государства.

Кроме того, президент вручил работникам госпиталя ценные подарки.

Как известно, по состоянию на 07:00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 20 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 11 апреля зафиксировано 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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