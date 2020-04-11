Зеленский – медикам на фронте: наш приоритет – обеспечить вас полностью средствами защиты

Президент заявил, что средства защиты пока направляют в каждую больницу в областях, особенно в опорные больницы, куда госпитализируют больных.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает приоритетность обеспечения средствами защиты военных медиков во время эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил во время посещения палаточного городка для больных COVID-19 66-го военного мобильного госпиталя в Покровске Донецкой области. Трансляция посещения главой государства медицинского учреждения велась на странице Офиса президента в Facebook.

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«Вы возвращаете к жизни наших военных, наших героев, которые защищают Украину, защищают нашу Родину, нашу территорию и, самое главное, наших людей. Кроме того, что вы возвращаете к жизни наших военных, я знаю, что вы возвращаете к жизни наших гражданских людей, которые обращаются за помощью», - обратился президент к работникам мобильного госпиталя.

Президент выразил благодарность персоналу за работу. «Мы хотели увидеть, в каком состоянии сейчас ваш 66-й мобильный госпиталь. С пустыми руками мы тоже не могли приехать - привезли средства защиты. Спасибо», - сказал он.

Зеленский отметил, что средства защиты пока направляются в каждую больницу в областях, особенно в опорные больницы, куда госпитализируют людей, заболевших коронавирусной болезнью.

«Также для нас приоритет - наших военных врачей обеспечить полностью средствами защиты, так что понемногу будем отправлять все грузы, которые очень важны», - добавил глава государства.

Кроме того, президент вручил работникам госпиталя ценные подарки.

Как известно, по состоянию на 07:00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 20 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 11 апреля зафиксировано 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.