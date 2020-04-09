Оккупанты не планируют отменять парад на 9 мая в Донецке, несмотря на пандемию

Боевики «ДНР» накануне заявила о седьмом случае коронавируса на оккупированной ею территории.

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что парад в честь 9 мая в оккупированном Донецке пройдет «несмотря ни на что».

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Об этом со ссылкой на сайт боевиков сообщают «Новости Донбасса». По словам Пушилина, рассматривается возможность изменения формата парада - без зрителей, с прямой трансляцией.

Окончательное решение будет принято в последний момент.

Напомним, группировка «ДНР» накануне заявила о седьмом случае коронавируса на оккупированной ею территории.

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