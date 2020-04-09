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Оккупанты не планируют отменять парад на 9 мая в Донецке, несмотря на пандемию

18:19, 09 апреля 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом со ссылкой на сайт боевиков сообщают «Новости Донбасса». По словам Пушилина, рассматривается возможность изменения формата парада - без зрителей, с прямой трансляцией.

Окончательное решение будет принято в последний момент.

Напомним, группировка «ДНР» накануне заявила о седьмом случае коронавируса на оккупированной ею территории. 

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