Оккупанты не планируют отменять парад на 9 мая в Донецке, несмотря на пандемию
18:19, 09 апреля 2020Война
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Боевики «ДНР» накануне заявила о седьмом случае коронавируса на оккупированной ею территории.
Иллюстрация REUTERS
Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что парад в честь 9 мая в оккупированном Донецке пройдет «несмотря ни на что».
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Об этом со ссылкой на сайт боевиков сообщают «Новости Донбасса». По словам Пушилина, рассматривается возможность изменения формата парада - без зрителей, с прямой трансляцией.
Окончательное решение будет принято в последний момент.
Напомним, группировка «ДНР» накануне заявила о седьмом случае коронавируса на оккупированной ею территории.
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