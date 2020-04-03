Перед отправкой на Донбасс военные будут проходить двухнедельный карантин

Военные должны максимально соблюдать установки Кабинета министров и указания и рекомендации врачей по мерам безопасности.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины перед отправлением в район проведения операции Объединенных сил будут проходить двухнедельный карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Читайте такжеКарантин: в Генштабе призвали жителей Донбасса без веских причин не покидать места проживанияОб этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Юрий Бобров изданию"Армия ФМ".

"Служба не меняется. Однако в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта о предотвращении распространения коронавируса на территории Украины установлен карантин. Согласно распоряжению Кабмина от 25 марта о переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации в целях ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения в соответствии со статьей 14 и 78 Кодекса гражданской защиты Украины, установлен режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. В настоящее время этот режим продлен до мая", - напомнил он.

По словам Боброва, это внесет определенные коррективы в исполнение воинских обязанностей.

"Те воинские части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед убытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально соблюдать установки Кабинета министров Украины и указания, рекомендации врачей по мерам безопасности", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в ВСУ зафиксировали второй случай заболевания COVID-19.