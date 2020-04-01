Гуманитарка от Кабмина для ОРДЛО. Зачем это Украине

Георгий Тука

Украина с помощью международных организаций намерена отправить в ОРДЛО гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Как отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите, в том числе и жители ОРДЛО, а потому правительство должно обеспечить всех граждан тестами, медицинскими масками, медицинской помощью – всем, что необходимо в сложившейся ситуации.

Такую инициативу украинского правительства можно только приветствовать. Я лично, конечно же, двумя руками «за». Ведь на оккупированной части Донецкой и Луганской областей проживают такие же граждане Украины, как и здесь. А ситуация с медицинским обслуживанием в ОРДЛО, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Потому Украина, безусловно, должна помогать жителям оккупированных территорий в сложившейся ситуации пандемии.

На оккупированной части Донецкой и Луганской областей проживают такие же граждане Украины, как и здесь. А ситуация с медицинским обслуживанием в ОРДЛО, мягко говоря, оставляет желать лучшего

Однако есть вопрос к тому, как будет доставляться и распределяться жителям оккупированных территорий эта гуманитарная помощь, какова будет ее дальнейшая судьба. Ведь Украина ни коим образом не может проконтролировать то, как средства защиты и медикаменты, которые доставит наш гумконвой в ОРДЛО, будет распределены и розданы местным жителям. У Украины таких возможностей контроля нет, и без помощи международных организаций ей не справиться.

При решении этой задачи, Украина может положиться на структуры Красного Креста, хотя пока что они тоже не допущены на оккупированные территории. Диалог об их допуске идет постоянно, и, думаю, что такая крайняя необходимость, как помощь при пандемии коронавируса, может подтолкнуть оккупационные администрации к принятию положительного решения в отношении Международного комитета Красного Креста.

В то же время я прекрасно понимаю, что большинством населения Украины такой шаг власти может быть воспринят негативно в связи с тем, что на территории всей страны испытывается острейший дефицит подобных средств защиты, масок и т.д. Не все будут готовы понять и согласиться с необходимостью отправить маски и медикаменты жителям ОРДЛО, тогда как на контролируемых территориях всего этого крайне не хватает. Реакция будет далеко неоднозначна.

Решение украинской власти о гумконвоях в связи с коронавирусом – это своего рода попытка показать, что Украина не остается в стороне и тоже заботится о своих гражданах в ОРДЛО

Кроме того, такой шаг со стороны украинских властей можно расценивать в большей степени как символический или политический жест. Он осуществляется в ответ на то, что Российская Федерация, ранее закрывая свои границы, решила оставить открытой границу с ОРДЛО и принимать у себя, в случае необходимости, жителей оккупированных территорий. Решение украинской власти о гумконвоях в связи с коронавирусом – это своего рода попытка показать, что Украина не остается в стороне и тоже заботится о своих гражданах в ОРДЛО. Потому эти два события, безусловно, связаны.

Так что идея с нашими гумконвоями – это, скорее, политический шаг, призванный продемонстрировать единство нашей страны и позицию украинской власти, которая состоит в том, что оккупированная часть тоже является частью Украины. Потому, с политической точки зрения, это совершенно правильный шаг.

Георгий Тука, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц