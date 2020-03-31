Карантин: в Генштабе призвали жителей Донбасса без веских причин не покидать места проживания

Въезд в зону проведения операции Объединенных сил осуществляется только через определенные командованием блокпосты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц.

В Объединенных силах призвали жителей Донбасса без веских причин не покидать места проживания во время карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Представители Объединенных сил пояснили, что для лиц, имеющих местную регистрацию, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительные ограничения не вводятся. Эта категория граждан также вправе проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не покидать районы постоянного проживания.

В разъяснении указывается, что не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей граждан, владеющих недвижимостью в этих областях.

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В район проведения ООС также будут пропускать лиц, которые следуют к месту работы при условии предъявления соответствующей справки от работодателя.

Кроме того, основанием для пропуска граждан на въезд-выезд также может быть смерть близких родственников и членов семьи, что подтверждается соответствующими документами.

Также разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

Отмечается, что частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешен въезд-выезд по предъявлению соответствующих документов.

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Отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии документов, это подтверждающих.

При этом пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блокпосты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, который позже был продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

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