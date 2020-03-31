В МИД Германии и Франции заявили, что боевики "ЛДНР" сделали коронавирус поводом для недопуска ОБСЕ

Террористы с 21 марта ограничили работу наблюдателей на оккупированной территории.

Министерства иностранных дел Германии и Франции отреагировали на очередное препятствие работе наблюдателей ОБСЕ со стороны боевиков на оккупированном Донбассе.

Об этом накануне вечером заявили главы МИД двух стран, пишет "Европейская правда".

Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они "очень обеспокоены" ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта. Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.

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"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ и выполнению ее мандата", - заявили главы дипломатии Германии и Франции.

Как сообщал УНИАН, 28 марта в оккупированном Луганске заявили о первом случае заражения коронавирусом.

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