В МИД Германии и Франции заявили, что боевики "ЛДНР" сделали коронавирус поводом для недопуска ОБСЕ
Министерства иностранных дел Германии и Франции отреагировали на очередное препятствие работе наблюдателей ОБСЕ со стороны боевиков на оккупированном Донбассе.
Об этом накануне вечером заявили главы МИД двух стран, пишет "Европейская правда".
Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они "очень обеспокоены" ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта. Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.
Читайте такжеБоевики скрывают от населения ОРДЛО ситуацию с коронавирусом - Резников
"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ и выполнению ее мандата", - заявили главы дипломатии Германии и Франции.
Как сообщал УНИАН, 28 марта в оккупированном Луганске заявили о первом случае заражения коронавирусом.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн