На Донбассе погиб украинский военный - штаб ООС

Кроме того, в Луганской области в результате вражеского обстрела осколочное ранение получил один украинский защитник.

На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник. Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинского учреждения и ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.