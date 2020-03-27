Случаев инфицирования коронавирусом в зоне ООС нет – штаб

В Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

На сегодняшний день случаев заболевания в результате инфицирования коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Читайте такжеТКГ обсудила онлайн "особый статус" оккупированных Россией районов Донбасса Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил. "На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта было зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

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