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Случаев инфицирования коронавирусом в зоне ООС нет – штаб

18:37, 27 марта 2020
Война
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Данные по состоянию на вечер 27 марта / фото president.gov.ua

На сегодняшний день случаев заболевания в результате инфицирования коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта было зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

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