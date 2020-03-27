Случаев инфицирования коронавирусом в зоне ООС нет – штаб
18:37, 27 марта 2020Война
52 0
В Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.
Данные по состоянию на вечер 27 марта / фото president.gov.ua
На сегодняшний день случаев заболевания в результате инфицирования коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Читайте такжеТКГ обсудила онлайн "особый статус" оккупированных Россией районов Донбасса
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта было зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter