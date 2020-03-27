С 28 марта будет ограничен въезд в район ООС из трех соседних областей

Разрешение на пересечение линии разграничения будет предоставляться гражданам и транспорту, осуществляющим логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

С 8:00 28 марта вводится ограничение на пересечение линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, ограничение вводится с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Отмечается, что разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

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«Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

Кабинет министров 25 марта продлил общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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