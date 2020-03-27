В ОРДЛО около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию - омбудсмен

Денисова призывает международные институты использовать все имеющиеся механизмы и средства, чтобы проверить состояние здоровья жителей оккупированных территорий, и граждан Украины, которые находятся в местах несвободы.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, по оперативной информации, 800 человек обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией, около 150 человек госпитализированы с подозрением на пневмонию.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В частности, двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей. Диагностировать коронавирусную инфекцию там до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах", - отметила она.

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Денисова подчеркнула, что с начала 2020 года получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний, расположенных на оккупированных территориях.

"Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки... В условиях стремительного распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, крайне обеспокоена ситуацией с обеспечением прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и заключенных, содержащихся в места несвободы", - отметила омбудсмен.

Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Раме, президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру и председателю Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Николаю Гнатовскому с просьбой использовать все имеющиеся механизмы и средства, чтобы проверить состояние здоровья гражданского населения, проживающего на указанных территориях, и граждан Украины, которые находятся в местах несвободы, а также содействовать в оказании надлежащей медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями, предоставленными Всемирной организацией здравоохранения относительно предотвращения распространения COVID-19.

Как сообщал ранее УНИАН, на оккупированном Донбассе врачи не могут проверить на коронавирус людей с симптомами ОРВИ за отсутствия тестов.