Украина обратилась через ОБСЕ к РФ с призывом прекратить огонь на период пандемии – нардеп

По словам нардепа, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.

Украина через ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии коронавирус COVID-19.

Об этом рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает «Обозреватель». По ее словам, безопасность на востоке Украины "остается на первом месте".

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"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", – отметила Верещук.

Нардеп напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии.

"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь, чтобы предоставить доступ медикам, предоставить доступ к медицинским услугам и обслуживание безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди", – заявила она.

По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.