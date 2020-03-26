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Украина обратилась через ОБСЕ к РФ с призывом прекратить огонь на период пандемии – нардеп

11:35, 26 марта 2020
Война
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Украина призвала РФ прекратить нарушать договоренности / фото facebook.com/pressjfo.news

Об этом рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает «Обозреватель». По ее словам, безопасность на востоке Украины "остается на первом месте".

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"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", – отметила Верещук.

Нардеп напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии.

"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь, чтобы предоставить доступ медикам, предоставить доступ к медицинским услугам и обслуживание безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди", – заявила она.

По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.

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