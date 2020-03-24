Красный Крест отправит на Донбасс 16 грузовиков с продуктами и средствами гигиены для нераспространения COVID-19

МККК передает санитарно-техническое оборудование в областную больницу интенсивной терапии и 5-тонный резервуар для воды в больницу скорой медицинской помощи в Мариуполе.

Международный комитет Красного Креста (МККК) начал срочную раздачи продуктов и средств гигиены местным жителям Донбасса для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МККК.

«Международный Комитет Красного Креста отправил на Донбасс 16 грузовиков, чтобы покрыть нужды около 12 тысяч людей по обе стороны линии столкновения. Кроме того, на наших складах на Донбассе есть дополнительные продуктовые и гигиенические наборы, рассчитанные на 50 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСегодня на Донбассе два украинских военных получили ранения - штаб ООС

Одновременно МККК сейчас получает оборудование для лечения потенциальных пациентов COVID-19. Медикаменты будут доставлены в центры первичной медико-санитарной помощи, оказывающие помощь людям с хроническими заболеваниями.

«Сегодня МККК передает санитарно-техническое оборудование в областную больницу интенсивной терапии в Мариуполе и 5-тонный резервуар для воды в больницу скорой медицинской помощи в Мариуполе. Мы также рассматриваем возможность установить небольшие резервуары и мгновенные водонагреватели в инфекционном отделении больницы», - добавили в организации.

«Ответственность МККК как гуманитарной организации в такие времена - это прежде всего забота о людях, их безопасность и обеспечение наличия у них основных средств к существованию, таких как продукты питания, гигиенические средства, питьевая вода и жилье», - отмечают в МККК.

Указывается, что вчера была начата срочная раздача продуктов и средств гигиены в Песках, Опытном, Невельском, Водяном, Уманском и Пивничном. «Мы принимаем дополнительные меры для минимизации контакта с людьми, которые получают поддержку МККК. Мы доставляем помощь непосредственно к двери, оставляем ее и отходим на безопасное расстояние, чтобы люди могли забрать наборы с едой и средствами гигиены», - отметили в организации.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, МККК работает с общинами в три этапа:

распространение информации о соблюдении дистанции, мытье рук и гигиене, а также поддержка центрам первичной медико-санитарной помощи;

предоставление центрам первичной медико-санитарной помощи средств индивидуальной защиты для медицинских работников, речь идет о хирургических масках, перчатках, мыле, средствах для мытья рук;

предоставление средств индивидуальной защиты медицинским работникам в местах содержания под стражей, а также передача средств гигиены и моющих средств в такие учреждения.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на 13:00 24 марта количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.